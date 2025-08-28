СМИ: целями атаки в Йемене были министр обороны и начальник Генштаба хуситов

Израильские СМИ со ссылкой на военные источники пишут, что целями атаки, осуществленной 28 августа военно-воздушными силами ЦАХАЛа в Йемене были министр обороны и начальник Генштаба хуситов. В Израиле до сих пор проверяют, насколько успешной была операция, получившая название "Капля удачи" ("Типат мазаль").

Сайт "Мако" так характеризует представителей военного крыла движения "Ансар Аллах":

Мухаммад Насир аль-Аатфи, занимает пост министра обороны с 2016 года. Считается одной из ключевых фигур в военном крыле организации. Он непосредственно контролирует сухопутные подразделения, ракетные силы, систему ПВО, а также подразделения, отвечающие за обучение и снабжение.

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари – начальник Генштаба хуситов. Считается человеком, в руках которого находится оперативное военное руководство. Он фактически руководит военной кампанией против Израиля. В системе безопасности Израиля его считают критически важной целью из-за его прямого участия в боевых действиях, военного опыта и его роли в поддержании боеспособности военных сил хуситов.

Сайт Ynet цитирует одного из жителей Саны, который заявил израильским журналистам, что атака была более интенсивной, чем те атаки, "к которым мы здесь привыкли". По его словам, менее чем за пять минут с израильских самолетов было запущено не менее 10 ракет.

Reuters со ссылкой на йеменские военные источники сообщило, что целями атаки были президентский комплекс, на территории которого находился "оперативный штаб" и ракетный склад, и еще одно здание.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары в Йемене, но не сообщила о целях атаки. "Военно-воздушные силы нанесли прицельный удар по военной цели режима хуситов в районе Саны. С начала войны "Железные мечи" режим хуситов при поддержке и финансировании Ирана проявляет агрессию с целью нанести ущерб Израилю, его союзникам, дестабилизировать обстановку в регионе и помешать морской навигации. ЦАХАЛ решительно действует против террористического режима хуситов, параллельно усиливая удары по террористической группировке ХАМАС в Газе, и продолжит предпринимать действия для устранения любых угроз гражданам Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Еще до того, как ЦАХАЛ официально подтвердил сообщения, поступающие из иностранных СМИ, министр обороны Исраэль Кац в соцсети Х написал: "Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после казни тьмой придет казнь первенцев. Кто поднимет руку на Израиль – его рука будет отсечена."

Представитель хуситов, директор новостного агентства SABA Насер аль-Дин Амир сообщил телеканалу "Аль-Арабия", что никто из лидеров движения в результате израильской атаки не пострадал. Они утверждают, что целями атаки стали "гражданские объекты, как и в прошлые разы".