СМИ: целью атаки ВВС ЦАХАЛа в Йемене были лидеры хуситов

Около 17:00 по израильскому времени источники, связанные с движением "Ансар Аллах" (хуситы) сообщили об израильских авиаударах по целям в Сане, столице Йемена. Было нанесено не менее десяти ударов.

Взрывы в Сане прогремели в то время, когда телеканал хуситов транслировал речь лидера террористов Абдельмалика аль-Хуси. По всей видимости, его видео было выпущено в эфир в записи.

Обозреватели арабских СМИ сообщают, что на этот раз целью Израиля были не объекты террористической инфраструктуры, а лидеры движения "Ансар Аллах". Телеканал "Аль-Арабия", в частности, передал, что удары были нанесены по домам, в которых находятся "тайные квартиры" лидеров хуситов.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила удары в Йемене: "Военно-воздушные силы нанесли прицельный удар по военной цели режима хуситов в районе Саны. С начала войны "Железные мечи" режим хуситов при поддержке и финансировании Ирана проявляет агрессию с целью нанести ущерб Израилю, его союзникам, дестабилизировать обстановку в регионе и помешать морской навигации. ЦАХАЛ решительно действует против террористического режима хуситов, параллельно усиливая удары по террористической группировке ХАМАС в Газе, и продолжит предпринимать действия для устранения любых угроз гражданам Израиля".

Еще до того, как ЦАХАЛ официально подтвердил сообщения, поступающие из иностранных СМИ, министр обороны Исраэль Кац в соцсети Х написал: "Как мы предупреждали хуситов в Йемене: после казни тьмой придет казнь первенцев. Кто поднимет руку на Израиль – его рука будет отсечена."