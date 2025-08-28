x
28 августа 2025
28 августа 2025
Ближний Восток

Источники в Йемене сообщают об израильском авиаударе в Сане

Хуситы
время публикации: 28 августа 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 17:29
Источники в Йемене сообщают об израильском авиаударе в Сане
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Источники, связанные с движением "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене сообщают об израильском авиаударе по цели в столице Йемена Сане.

Сообщение об атаке поступило во время выступления лидера хуситов Абдельмалика аль-Хуси. По всей видимости, его речь транслировалась в записи.

Ливанский канал "Аль-Маядин" сообщает о серии из не менее десяти ударов.

Пресс-служба ЦАХАЛа не комментирует сообщения, поступающие из зарубежных СМИ.

Обозреватели арабских СМИ не исключают, что на этот раз целью Израиля были не объекты террористической инфраструктуры, а лидеры движения "Ансар Аллах". Телеканал "Аль-Арабия", в частности, передал, что удары были нанесены по домам лидеров хуситов.

И хотя ЦАХАЛ на данном этапе не комментирует сообщения, поступающие из зарубежных источников, новостная служба N12 публикует фотографию министра обороны Исраэля Каца на совещании с военными и сообщает, что он одобрил атаку в Йемене.

Информация уточняется.

Ближний Восток
