СМИ: один из ударов нанесен по офису верховного лидера Али Хаменеи в Тегеране
время публикации: 28 февраля 2026 г., 08:53 | последнее обновление: 28 февраля 2026 г., 09:06
Как сообщает Iran International, один из ударов нанесен по офису верховного лидера Али Хаменеи в Тегеране.
Подробности пока неясны.
Министр обороны Исраэль Кац объявил, что "Израиль начал превентивную атаку против Ирана". Он объявил о введении особого и немедленного чрезвычайного положения на всей территории страны.
"Израиль начал превентивную атаку против Ирана с целью устранения угроз в адрес Государства Израиль, – заявил он. – В связи с этим в ближайшее время ожидается атака ракетами и БПЛА по Израилю и его гражданскому населению".
Исраэль Кац подписал особый указ, согласно которому на всей территории страны немедленно вводится особое чрезвычайное положение в тылу.