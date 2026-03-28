"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке Ливана
время публикации: 28 марта 2026 г., 02:41 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 02:55
Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в ночь на 28 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Лабуйи, в долине Бекаа, на востоке Ливана.
Сообщается также об ударе по цели в Яхмуре, на востоке Ливана.
"Аль-Маядин" заявляет об израильском авиаударе по цели в Араб Салиме, к северу от Набатии, на юге Ливана, примерно в 20 км от границы Израиля.
ЦАХАЛ пока не комментирует.