"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на востоке Ливана

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в ночь на 28 марта ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе Лабуйи, в долине Бекаа, на востоке Ливана.

Сообщается также об ударе по цели в Яхмуре, на востоке Ливана.

"Аль-Маядин" заявляет об израильском авиаударе по цели в Араб Салиме, к северу от Набатии, на юге Ливана, примерно в 20 км от границы Израиля.

ЦАХАЛ пока не комментирует.