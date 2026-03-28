"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана, один убитый

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в ночь на 28 марта ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Кфар-Тебните, на юге Ливана, примерно в 8 км от израильской границы.

Утверждается, что под удар попала машина скорой помощи, был убит медик, есть раненые.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Ранее сообщалось об ударах по целям на юге Бейрута и на востоке Ливана.