Два танкера загорелись к северу от побережья Турции
время публикации: 28 ноября 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 21:56
Нефтяной танкер Kairos без груза подорвался на мине к северу от побережья Турции и может затонуть, сообщило в пятницу, 28 ноября, вечером, агентство Bloomberg.
По данным Bloomberg, танкер Kairos находится под санкциями Евросоюза и Великобритании за нелегальные перевозки российской нефти.
Вскоре после этого минтранс Турции сообщил, что в Черном море произошел взрыв на борту танкера VIRAT.