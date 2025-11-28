x
28 ноября 2025
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 ноября 2025
|
28 ноября 2025
|
последняя новость: 21:58
28 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Два танкера загорелись к северу от побережья Турции

Турция
Россия
Санкции
время публикации: 28 ноября 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 21:56
Два танкера загорелись к северу от побережья Турции
Фото: А.Завин

Нефтяной танкер Kairos без груза подорвался на мине к северу от побережья Турции и может затонуть, сообщило в пятницу, 28 ноября, вечером, агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, танкер Kairos находится под санкциями Евросоюза и Великобритании за нелегальные перевозки российской нефти.

Вскоре после этого минтранс Турции сообщил, что в Черном море произошел взрыв на борту танкера VIRAT.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 ноября 2025

Британский патрульный корабль перехватил в Ла-Манше российский корвет