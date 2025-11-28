Два танкера загорелись к северу от побережья Турции

Нефтяной танкер Kairos без груза подорвался на мине к северу от побережья Турции и может затонуть, сообщило в пятницу, 28 ноября, вечером, агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg, танкер Kairos находится под санкциями Евросоюза и Великобритании за нелегальные перевозки российской нефти.

Вскоре после этого минтранс Турции сообщил, что в Черном море произошел взрыв на борту танкера VIRAT.