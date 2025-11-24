Британский патрульный корабль перехватил в Ла-Манше российский корвет

Патрульный корабль ВМФ Великобритании Severn перехватил в проливе Ла-Манш два российских военных корабля – корвет "Стойкий" и танкер "Ельня". Как сообщило министерство обороны королевства, это произошло в последние дни.

Сопроводив корабли в течение некоторого времени, Severn передал слежение за ними британским союзникам по блоку NATO. "Стойкий" и "Ельня" проследовали в сторону французской Бретани.

Министерство обороны подчеркнуло, что патрульный корабль был готов ответить на любые подозрительные действия российской стороны. Также сообщается, что в рамках миссии NATO по слежению за российскими кораблями в Исландию были направлены три патрульных самолета P-8 Poseidon.

Напомним: 19 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что экипаж российского разведывательного корабля "Янтарь", который действовал в непосредственной близости от британских территориальных вод, пытался ослепить с помощью лазера ведущих за ним наблюдение британских летчиков.

"Действия россиян крайне опасны. Я хочу сказать России и Путину: мы знаем, что вы делаете. Если "Янтарь" отправится на юг, мы готовы. Это не просто морская операция, а часть российской программы, которую ведет Главное управление глубоководных исследований, занимающееся разведкой в мирное время и диверсиями в военное", – сказал он, сообщив об изменениях правил открытия огня.