Наим Касем: у нас есть право ответить на убийство начальника штаба "Хизбаллы"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем выступил с речью, посвященной памяти начальника штаба "Хизбаллы" Хайтама Али Табатбая, ликвидированного на этой неделе в Бейруте.

Касем сказал, что "Табатбай сыграл значительную роль в планировании, организации, синхронизации запусков БПЛА и координации огня. Цель его устранения — подорвать моральный дух "Хизбаллы", посеять замешательство в ее рядах".

Он добавил, что у "Хизбаллы" есть "право ответить на это преступление", и она сделает это, "выбрав время".

23 ноября ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию в Бейруте начальника штаба "Хизбаллы" Хайтама Али Табатбая, известного своей деятельностью в Сирии и Йемене. Ранее его уже пытались ликвидировать в Дамаске. В современной военной структуре "Хизбаллы" он считался "номером 2", являясь фактическим начальником штаба организации.

Табатбай был ветераном и одним из ключевых лидеров "Хизбаллы". Он вступил в ряды "Партии Аллаха" в 1980-х годах, и с тех пор занимал ряд руководящих должностей, включая должность командира подразделения "Радуан" и руководителя операций "Хизбаллы" в Сирии. В 2023 году был назначен командиром оперативного отдела "Хизбаллы". Затем, после ликвидации большей части руководства "Хизбаллы", руководил боевыми действиями против Израиля. В 2025 году он стал начальником штаба "Хизбаллы" и руководил процессом восстановления боеспособности организации.

26 октября 2016 года Государственный департамент США внес Табатабая в список особо опасных международных террористов. За информацию, которая позволила бы ликвидировать или арестовать террориста было обещано 5 миллионов долларов.