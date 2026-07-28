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Экономика

Суд отклонил иски против скандального небоскреба у горы Герцля

время публикации: 28 июля 2026 г., 23:07 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 23:07
Суд отклонил иски против скандального небоскреба у горы Герцля
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Суд отклонил иски против скандального небоскреба у горы Герцля
AP Photo/Andreea Alexandru

Иерусалимский окружной суд в статусе суда по административным делам отклонил иск 35 жителей и членов муниципального совета Иерусалима против строительства высотного здания "Эпштейн".

Небоскреб, получивший прозвище "иерусалимский Бурж-Халифа", уже давно находится в центре противостояния в связи со своей локацией.

42-этажное 165-метровое здание будет располагаться возле горы Герцля, военного кладбища и мемориала "Яд ва-Шем".

В своем решении суд постановил, что органы планирования рассмотрели все релевантные соображения и провели профессиональный, тщательный и обоснованный процесс. Было установлено, что окружная комиссия по проектированию и строительству и подкомиссия по апелляциям надлежащим образом сбалансировали потребности развития с ландшафтными, охранными и наследственными ценностями, и что план соответствует политике уплотнения застройки вдоль линии легкого рельсового транспорта и способствует увеличению предложения жилья наряду с созданием значимых общественных благ.

Также суд отметил, что в рамках процедур планирования высота башни была снижена примерно с 200 метров.

Судьи отклонили доводы истцов о том, что в процедуре планирования или в фактической базе, на

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