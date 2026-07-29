Иран ожидает поставку крупной партии ЗРК из Китая

В ближайшие недели Иран должен получить до 400 китайских переносных зенитно-ракетных комплексов ближнего радиуса с ракетами QW-12 и FN-16, сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению, стоимость закупки – до 70 миллионов долларов. Посредником выступила гонконгская компания Zhongqing Baoshang.

Ожидается, что поставка будет осуществлена сухопутным маршрутом через Пакистан, чтобы предотвратить возможность перехвата.

МИД Китая назвал сообщение "совершенно безосновательным", подчеркнув, что "Китай последовательно играет роль в содействии миру и прекращению конфликта".

Отдел по связям с общественностью пакистанских вооруженных сил назвал публикацию "сфабрикованной и лживой спекуляцией".