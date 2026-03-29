Война в Иране: взрывы в Тегеране, Исфахане, Кередже и Бушере
время публикации: 29 марта 2026 г., 03:24 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 03:29
Иранские источники сообщают, что в ночь на 29 марта в Исфахане был атакован склад боеприпасов, вторичные взрывы продолжаются уже длительное время.
Также сообщается, что были нанесены удары по целям в Кередже, к западу от Тегерана.
Кроме того, был атакован аэропорт в Бушере.
Ранее иранские источники сообщали о сильном пожаре на одном из объектов в Тегеране после авиаудара.
Ссылки по теме