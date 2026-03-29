"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в ночь на 29 марта ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по целям в Батулии и Дир-Канун аль-Айне, юго-восточней Тира, на юге Ливана, примерно в 15 км от границы Израиля.

ЦАХАЛ пока не комментирует.

Министерство здравоохранения Ливана заявляет о не менее десяти убитых и 12 раненых в результате недавних ударов ЦАХАЛа по целям в Кфар-Тебните и Дир-Захрани, на юге Ливана.