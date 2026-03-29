Украина подписала соглашения о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром

Президент Украины Владимир Зеленский в разгар военных действий на Ближнем Востоке отправился в турне по арабским государствам Залива, заинтересованным в украинском опыте защиты воздушного пространства.

Украинский лидер посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. С Саудовской Аравией и Катаром подписаны соглашения о военном сотрудничестве сроком на десять лет. Схожее соглашение планируется заключить и с ОАЭ – предварительные договоренности уже достигнуты.

Зеленский рассказал, что договоры предусматривают совместное производство беспилотников – как в Украине, так и в государствах Залива, а также подготовку кадров. "Украине очень благодарны. Мы геополитически, безусловно, изменили ситуацию. Все понимают, что Россия помогает Ирану, и все понимают, что так, как Украина, наверное, никто не может помочь", – отметил он.

Глава государства встретился также с украинскими операторами дронов-перехватчиков, действующими на Ближнем Востоке. На сегодняшний день Украина направила в регион более 200 специалистов и планирует отправить еще несколько десятков.