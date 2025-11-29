Экс-посол США в Саудовской Аравии: нормализация отношений с Израилем отложена

Бывший посол США в Саудовской Аравии Майкл Рэтни рассказал в интервью i24news о нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом.

Говоря о "соглашениях Авраама", Рэтни заявил, что Саудовская Аравия заинтересована в полном прекращении войны в Газе, а принц Мухаммад бин Салман хочет увидеть изменения политики Израиля по палестинскому вопросу. Поэтому, по словам Рэтни, нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем произойдет нескоро, возможно, "даже не при премьер-министре Биньямине Нетаниягу".

Рэтни также рассказал, что переговоры о нормализации отношений были близки к успеху до 7 октября, но "черная суббота спутала все карты".