Экс-посол США в Саудовской Аравии: нормализация отношений с Израилем отложена
время публикации: 29 ноября 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 17:36
Бывший посол США в Саудовской Аравии Майкл Рэтни рассказал в интервью i24news о нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом.
Говоря о "соглашениях Авраама", Рэтни заявил, что Саудовская Аравия заинтересована в полном прекращении войны в Газе, а принц Мухаммад бин Салман хочет увидеть изменения политики Израиля по палестинскому вопросу. Поэтому, по словам Рэтни, нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем произойдет нескоро, возможно, "даже не при премьер-министре Биньямине Нетаниягу".
Рэтни также рассказал, что переговоры о нормализации отношений были близки к успеху до 7 октября, но "черная суббота спутала все карты".