x
29 ноября 2025
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2025
|
29 ноября 2025
|
последняя новость: 14:54
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Палестинские СМИ: в Дженине мужчина убил своих родителей

Криминал
время публикации: 29 ноября 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 14:26
Палестинские СМИ: в Дженине мужчина убил своих родителей
Пресс-служба полиции Израиля

По сообщениям палестинских СМИ, в Дженине молодой мужчина убил своих родителей, 64-летнего отца и 59-летнюю мать.

Он был задержан палестинской полицией на месте преступления. Тела убитых переданы в Институт судебной медицины в Рамалле.

По предварительным данным, задержанный в момент убийства потерял контроль над собой, так как находился под воздействием наркотиков.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook