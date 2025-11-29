Палестинские СМИ: в Дженине мужчина убил своих родителей
По сообщениям палестинских СМИ, в Дженине молодой мужчина убил своих родителей, 64-летнего отца и 59-летнюю мать.
Он был задержан палестинской полицией на месте преступления. Тела убитых переданы в Институт судебной медицины в Рамалле.
По предварительным данным, задержанный в момент убийства потерял контроль над собой, так как находился под воздействием наркотиков.