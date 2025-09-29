x
29 сентября 2025
29 сентября 2025
Ближний Восток

UKMTO сообщило об очередном инциденте недалеко от побережья Йемена

Йемен
Хуситы
время публикации: 29 сентября 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 17:32
UKMTO сообщило об очередном инциденте недалеко от побережья Йемена
Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center - JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Аденском заливе, недалеко от побережья Йемена.

Экипаж судна, находившегося примерно в 128 морских милях к юго-востоку от Адена, сообщил, что рядом с судном был "всплеск" и был слышен взрыв.

Повреждений не зафиксировано, экипаж в безопасности, судно следует по маршруту. Проводится проверка.

UKMTO призывает соблюдать осторожность при прохождении судов около побережья Йемена в связи с высокой вероятностью атак и провокаций со стороны хуситов.

