UKMTO сообщило об очередном инциденте недалеко от побережья Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Аденском заливе, недалеко от побережья Йемена.

Экипаж судна, находившегося примерно в 128 морских милях к юго-востоку от Адена, сообщил, что рядом с судном был "всплеск" и был слышен взрыв.

Повреждений не зафиксировано, экипаж в безопасности, судно следует по маршруту. Проводится проверка.

UKMTO призывает соблюдать осторожность при прохождении судов около побережья Йемена в связи с высокой вероятностью атак и провокаций со стороны хуситов.