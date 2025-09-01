x
01 сентября 2025
Ближний Восток

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому танкеру в Красном море

Йемен
Хуситы
Красное море
Судоходство
время публикации: 01 сентября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 09:09
Боевики-хуситы
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) заявила, что нанесла ракетный удар по израильскому нефтяному танкеру Scarlet Ray в Красном море.

Накануне вечером Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило в воскресенье, 31 августа, о получении сигнала от судна в Красном море, рядом с которым прогремел взрыв. Судно находилось примерно в 74 километрах к юго-западу от саудовского города Янбу.

Капитан сообщил управлению, что неизвестный снаряд упал рядом с судном, экипаж видел всплеск воды, а затем раздался взрыв.

По данным UKMTO, никто из членов экипажа не пострадал, судно продолжило движение.

Британская частная морская охранная компания Ambrey сообщила, что было атаковано судно, принадлежащее израильской компании и шедшее под либерийским флагом, что соответствует "профилю" целей хуситов.

Ближний Восток
