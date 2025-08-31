x
31 августа 2025
|
последняя новость: 23:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 23:47
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Красном море рядом с торговым судном прогремел взрыв

Хуситы
Красное море
время публикации: 31 августа 2025 г., 23:47 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 23:55
В Красном море рядом с торговым судном прогремел взрыв
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило в воскресенье, 31 августа, о получении сигнала от судна в Красном море, рядом с которым прогремел взрыв. Судно находилось примерно в 74 километрах к юго-западу от саудовского города Янбу.

Капитан сообщил управлению, что неизвестный снаряд упал рядом с судном, экипаж видел всплеск воды, а затем раздался взрыв.

По данным UKMTO, никто из членов экипажа не пострадал, судно продолжило движение. Причины происшествия выясняются.

Британская частная морская охранная компания Ambrey сообщила, что было атаковано судно, принадлежащее израильской компании и шедшее под либерийским флагом, что соответствует "профилю" целей хуситов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июля 2025

В Красном море атаковано второе судно за сутки
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 июля 2025

UKMTO: у побережья Йемена атаковано торговое судно
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 апреля 2025

UKMTO сообщает об инциденте с судном в Аденском заливе