В Красном море рядом с торговым судном прогремел взрыв

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило в воскресенье, 31 августа, о получении сигнала от судна в Красном море, рядом с которым прогремел взрыв. Судно находилось примерно в 74 километрах к юго-западу от саудовского города Янбу.

Капитан сообщил управлению, что неизвестный снаряд упал рядом с судном, экипаж видел всплеск воды, а затем раздался взрыв.

По данным UKMTO, никто из членов экипажа не пострадал, судно продолжило движение. Причины происшествия выясняются.

Британская частная морская охранная компания Ambrey сообщила, что было атаковано судно, принадлежащее израильской компании и шедшее под либерийским флагом, что соответствует "профилю" целей хуситов.