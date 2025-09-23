x
23 сентября 2025
23 сентября 2025
Ближний Восток

UKMTO сообщает о взрыве рядом с судном недалеко от побережья Йемена

время публикации: 23 сентября 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 10:11
UKMTO сообщает о взрыве рядом с судном недалеко от побережья Йемена
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Аденском заливе, недалеко от побережья Йемена.

Экипаж судна, находившегося примерно в 120 морских милях от порта Аден, сообщил, что рядом с судном был "всплеск" и был слышен взрыв.

Повреждений не зафиксировано, экипаж в безопасности, судно следует по маршруту. Проводится проверка.

