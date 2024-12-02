СМИ сообщают, что руководство ХАМАСа покинуло Катар. ХАМАС опровергает

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что все лидеры палестинской террористической организации ХАМАС, находившиеся в Катаре, покинули Катар вместе со своими семьями. Лидеры группировки отбыли в разных направлениях, в том числе в Турцию, в Россию и в другие страны.

В ноябре представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции в Дохе заявил, что лидеры ХАМАСа, входящие в переговорную группу, не находятся в Дохе и перемещаются между несколькими столицами. Он отметил, что представительство ХАМАСа в Дохе было создано для переговоров, а поскольку процесс посредничества приостановлен, никакой функции представительство ХАМАСа в Катаре не несет. При этом он опроверг предположения о закрытии офиса ХАМАС в Дохе, отметив, что если такое решение будет принято, об этом сообщит МИД.

Источник в ХАМАСе в беседе с телеканалом "Аль-Арабия" опроверг сообщения о том, что лидеры ХАМАСа покинули Катар.