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Ближний Восток

СМИ сообщают, что руководство ХАМАСа покинуло Катар. ХАМАС опровергает

ХАМАС
Катар
время публикации: 02 декабря 2024 г., 16:36 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 16:36
СМИ сообщают, что руководство ХАМАСа покинуло Катар. ХАМАС опровергает
AP Photo/Adel Hana

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что все лидеры палестинской террористической организации ХАМАС, находившиеся в Катаре, покинули Катар вместе со своими семьями. Лидеры группировки отбыли в разных направлениях, в том числе в Турцию, в Россию и в другие страны.

В ноябре представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари на пресс-конференции в Дохе заявил, что лидеры ХАМАСа, входящие в переговорную группу, не находятся в Дохе и перемещаются между несколькими столицами. Он отметил, что представительство ХАМАСа в Дохе было создано для переговоров, а поскольку процесс посредничества приостановлен, никакой функции представительство ХАМАСа в Катаре не несет. При этом он опроверг предположения о закрытии офиса ХАМАС в Дохе, отметив, что если такое решение будет принято, об этом сообщит МИД.

Источник в ХАМАСе в беседе с телеканалом "Аль-Арабия" опроверг сообщения о том, что лидеры ХАМАСа покинули Катар.

Ближний Восток
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