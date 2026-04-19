СМИ: ХАМАС и ФАТХ в Газе провели серию необычных встреч по вопросу будущего сектора

"Кан" передает со ссылкой на египетскую газету "Аш-Шурук", что представители ХАМАСа и ФАТХа в секторе Газы в последнее время провели серию необычных встреч, пытаясь выработать взаимопонимание по ключевым вопросам, связанным с будущим анклава. Материал подготовил Омер Шахар.

По сведениям СМИ, на переговорах обсуждались, в частности, вопрос оружия, статус Палестинской администрации в Газе и общепалестинское политическое видение.

Согласно этой публикации, сначала встречи проходили только между представителями ХАМАСа и ФАТХа, а затем были расширены: к ним присоединились представители других палестинских террористических организаций.

Источник в ХАМАСе заявил "Аш-Шурук", что движение готово сотрудничать с Палестинской администрацией и передать ей все полномочия, если та возьмет на себя управление сектором.

Источник в ФАТХе в Газе, в свою очередь, сообщил, что по итогам этих контактов был подготовлен совместный документ о взаимопонимании, включающий практические шаги по реализации достигнутых договоренностей. По его словам, документ был передан главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу, который распорядился создать комиссию для его изучения и выполнения содержащихся в нем соглашений.

Еще один источник из политбюро ХАМАСа утверждает, что эти контакты связаны с недавними встречами руководства ХАМАСа за рубежом в Каире с представителями других палестинских группировок, включая "Исламский джихад", "Народный фронт освобождения Палестины", "Демократический фронт освобождения Палестины" и крыло Мухаммада Дахлана в ФАТХе, при участии представителей Египта, Катара и Турции. По его словам, планировалась также встреча руководства ХАМАСа и ФАТХа в Анкаре, однако она была отменена, причины этого не называются.