07 апреля 2026
последняя новость: 06:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Times of Israel: ХАМАСу дали срок до конца недели для ответа на план разоружения

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 07 апреля 2026 г., 05:56 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 06:02
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Издание The Times of Israel со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами, пишет, что ХАМАСу дан срок до конца недели, чтобы принять предложение о разоружении, продвигаемое международным "Советом мира по Газе", созданным под эгидой США для послевоенного управления сектором. Автор публикации: Джейкоб Магид.

По сведениям издания, представитель Совета Николай Младенов обсудил этот план с делегацией ХАМАСа в Каире в пятницу, 3 апреля. Допускаются лишь незначительные поправки, тогда как принципиальные изменения отвергаются.

Как отмечается в публикации, посредники – Египет, Катар и Турция – пытаются убедить ХАМАС принять американский план, однако в одной из стран-посредников считают, что группировка вряд ли согласится без существенных оговорок. При этом, по словам собеседников издания, даже в случае формального согласия ХАМАСа Израиль, скорее всего, не пойдет на дополнительные уступки в Газе в год выборов, когда партнеры Биньямина Нетаниягу по коалиции требуют сохранить постоянное израильское присутствие в секторе.

По данным The Times of Israel, представленный в прошлом месяце план предусматривает полное уничтожение туннельной сети ХАМАСа и поэтапную сдачу вооружений в течение восьми месяцев. На первом этапе контроль над безопасностью и гражданским управлением в Газе должен перейти к "комитету палестинских технократов", а полное восстановление сектора увязывается с подтверждением того, что Газа избавлена от оружия. Как отмечает издание, Младенов должен вновь встретиться с представителями ХАМАСа в Каире во вторник, 7 апреля.

