ХАМАС проводит в Каире переговоры с представителями ООН

Находящаяся в Каире делегация террористической группировки ХАМАС проводит с представителями ООН переговоры по реализации второго этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газы.

В программе визита – встречи с руководством египетской разведки, а также с делегациями других палестинских фракций, а также с главой "Совета мира" Николаем Младеновым. ХАМАС обвиняет Израиль в нарушении условий прекращения огня, требуя полного вывода израильских войск из сектора Газы и открытия КПП.

Напомним, что один из ключевых пунктов второго этапа соглашения – разоружение действующей в Газе террористической группировки. ХАМАС отказывается складывать оружие, никакого международного механизма решения этой задачи не создано. Младенов потребовал от палестинских джихадистов ответа на вопрос о разоружении.