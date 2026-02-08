Халид Машаль: "ХАМАС не согласится на разоружение"

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Халид Машаль, временно исполняющий обязанности главы политбюро группировки, заявил, что ХАМАС не согласится на разоружение и не допустит иностранной интервенции в секторе Газы.

"Мы никогда не согласимся с криминализацией сопротивления, его оружия и тех, кто пользуется этим оружием. Пока есть оккупация, будет и сопротивление. Сопротивление – законное право тех, кто находится под оккупацией. Для народов это источник гордости", – сказал он.

Напомним: разоружение ХАМАСа – один из основных пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Гарантами разоружения выступили стороны, подписавшие соглашение: Египет, Турция и Катар. Однако на данный момент никто не готов добиваться реализации этой задачи.

Халид Машаль. Краткая справка

Халид Машаль родился в 1956 году в деревне Сильуад (пригород Рамаллы, Самария). В 1967-м вместе с семьей был выслан в Иорданию, откуда семья вскоре перебралась в Кувейт, где Халид проживал вплоть до 1990-го года.

В Кувейте Халид окончил среднюю школу и университет, по образованию – учитель физики. Еще в университете Машаль возглавил студенческий "Исламский блок", в 1987 году был одним из основателей Палестинской студенческой группы, вскоре преобразованной в организацию ХАМАС, ставящей своей целью создание "исламского государства Палестина" на всей территории Израиля.

В 1990 году он переехал в Иорданию, где организовал серию терактов, направленных против граждан Израиля. В 1996-м был избран председателем "политбюро" террористической организации ХАМАС.

В 1997-м израильские спецслужбы предприняли попытку его уничтожения, Машаль был отравлен, однако иорданские спецслужбы задержали "ликвидаторов", в обмен на их жизни Израиль выпустил из тюрьмы шейха Ахмада Ясина и передал в Амман противоядие для Машаля.

В 1999-м иорданские власти, по требованию Израиля, отказали ему в прибежище, Машаль перебрался в Дамаск (Сирия), где до недавнего времени располагался его штаб. В 2012 году, на фоне гражданской войны в Сирии, из-за возможных преследований со стороны режима Асада, Машаль перебрался в Катар.

Халид Машаль входит в список наиболее опасных террористов, разыскиваемых израильскими спецслужбами. Однако в декабре 2012 года, вскоре после операции "Облачный столп", израильские власти не препятствовали его визиту в Газу и не предпринимали попыток его уничтожения.

В начале мая 2017 года было объявлено, что новым главой политбюро ХАМАС избран Исмаил Ханийя. При этом Машаль формально перестал занимать какой-либо пост в организации, выйдя из состава политбюро.

В апреле 2021 года избран главой ХАМАСа в диаспоре. 31 июля 2024 года, после ликвидации Ханийи в Тегеране, сообщалось, что Машаль временно возглавил политбюро ХАМАСа. Однако вскоре было объявлено, что временным главой политбюро ХАМАСа (до новых выборов) стал Яхья Синуар – главарь ХАМАСа в Газе.

После ликвидации Синуара, о которой было официально объявлено 17 октября 2024 года, Машаль был объявлен временно исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАСа. Однако впоследствии это не было подтверждено.