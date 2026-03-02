Лариджани: Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном

Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Мы не будем вести никаких переговоров в США", – сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что ветеран иранской политики Али Лариджани после ликвидации Али Хаменеи израильскими ВВС стал ключевым "кризисным менеджером" и объявил о формировании временной структуры управления в переходный период, пока Ассамблея экспертов не выберет нового верховного лидера.