"Кан": ночью ЦАХАЛ применил лазерную систему "Ор Эйтан" против ракет "Хизбаллы"

В ночь на 2 марта ЦАХАЛ успешно применил систему лазерной противовоздушной обороны "Ор Эйтан" ("Могучий свет") для перехвата ракет, запущенных "Хизбаллой" из Ливана, сообщает "Кан".

ЦАХАЛ пока официально не комментировал эту информацию.

28 декабря 2025 года, после серии успешных испытаний Управление оборонных исследований и разработок при министерстве обороны и концерн "Рафаэль" передали ЦАХАЛу систему лазерной противовоздушной обороны "Ор Эйтан". Система продемонстрировала в ходе испытаний высокую способность перехватывать различные цели – ракеты, беспилотные летательные аппараты и минометные снаряды. Однако она не предназначена для перехвата баллистических ракет.

Лазерная система ПРО принята на вооружение военно-воздушными силами ЦАХАЛа и будет интегрирована в многоуровневую систему обороны, дополняя имеющиеся системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Хец".

Система разрабатывалась под названием "Щит света" ("Маген Ор"), но затем была переименована в "Ор Эйтан" в честь капитана Эйтана Ицхака Остера, офицера спецназа "Эгоз", погибшего 2 октября 2024 года в бою на юге Ливана.

На перехват цели лазерной системой ПРО уходит несколько секунд. Система способна противостоять и залповому огню, однако не является всепогодной.

Стоимость каждой системы "Могучий свет" оценивается в 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" – от 2 долларов (такую стоимость озвучил Нафтали Беннет, будучи премьер-министром) до 10 долларов (оценка военных экспертов, которая звучала во многих СМИ).

По данным министерства обороны Израиля, система использует луч волоконного лазера мощностью 100 кВт в качестве поражающего фактора. Она способна уничтожать летящие объекты на расстоянии до 10 км, сопровождая цель и поражая ее до разрушения.