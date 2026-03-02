x
02 марта 2026
Ближний Восток

CENTCOM признал: американские самолеты были сбиты ПВО Кувейта

время публикации: 02 марта 2026 г., 14:33 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 14:33
Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что три боевых самолета F-15 американских ВВС были сбиты над Кувейтом в результате "дружественного огня". Все шесть членов экипажа выжили, их состояние стабильное.

"В ходе активных боевых действий, включавших применение иранцами самолетов, баллистических ракет и беспилотников, самолеты американских ВВС по ошибке были сбиты войсками противовоздушной обороны Кувейта", – заявляет CENTCOM.

