x
02 марта 2026
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 14:54
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Назначен исполняющий обязанности министра обороны Ирана

время публикации: 02 марта 2026 г., 14:15 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 14:15
Назначен исполняющий обязанности министра обороны Ирана
Соцсети

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил исполняющим обязанности министра обороны бригадного генерала Маджида ибн Резу. Его предшественник Азиз Насирзаде был ликвидирован Израилем в начале операции "Рычание льва".

Власти Ирана также признали гибель начальника Генерального штаба иранских вооруженных сил генерал Абдольрахима Мусави, секретаря "Совета обороны" и ближайшего советника Али Хаменеи по вопросам безопасности Али Шамхани, а также Мохаммада Пакпура – командующего Корпуса стражей исламской революции.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook