Назначен исполняющий обязанности министра обороны Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил исполняющим обязанности министра обороны бригадного генерала Маджида ибн Резу. Его предшественник Азиз Насирзаде был ликвидирован Израилем в начале операции "Рычание льва".

Власти Ирана также признали гибель начальника Генерального штаба иранских вооруженных сил генерал Абдольрахима Мусави, секретаря "Совета обороны" и ближайшего советника Али Хаменеи по вопросам безопасности Али Шамхани, а также Мохаммада Пакпура – командующего Корпуса стражей исламской революции.