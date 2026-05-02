Сын президента Ирана считает, что "война укрепила авторитет Исламской республики"

время публикации: 02 мая 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 13:57

Юсеф Пезешкиан, советник и сын президента Ирана, описал возможные сценарии исхода войны, заявив, что Иран понес значительный ущерб, но при этом выиграл в плане международного престижа.

"Иран пострадал экономически из-за разрушения инфраструктуры и в управленческом плане из-за потери своих лучших кадров, но с точки зрения авторитета и глобального позиционирования он извлек выгоду из этого конфликта", – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, война, начавшаяся с ударов США и Израиля 28 февраля, принесла неоднозначные результаты, в то время как ее итог остается неопределенным.

Пезешкиан призвал граждан готовиться к различным вариантам развития событий. "Мы должны подготовить себя к худшему сценарию… чтобы не быть застигнутыми врасплох", – написал он, добавив, что людям также следует "жить настоящим" и не связывать свое благополучие с будущими событиями.

