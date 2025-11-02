Иран подтвердил, что получил предложение о возобновлении ядерных переговоров

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани подтвердила публикации СМИ, согласно которым иранские власти получили предложение возобновить переговоры по ядерной тематике.

Чиновница не стала уточнять, какие государства выступили с предложением, но сообщила, что оно было передано через Оман. "Подробности о сути и содержании этих посланий будут сообщены в надлежащее время", – сказала она.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что Исламская республика не может остановить обогащение урана, не заинтересована в переговорах с США и не будет обсуждать свои ракетные разработки.

2 ноября иранский президент Масуд Пезешкиан посетил штаб-квартиру Организации по атомной энергии Ирана. Он заявил, что удары, нанесенные по ядерным объектам, не замедлят ядерную программу. "Мы отстроим эти объекты еще более мощными", – сказал он.