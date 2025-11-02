x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 13:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 13:49
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран подтвердил, что получил предложение о возобновлении ядерных переговоров

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 02 ноября 2025 г., 13:44 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 13:45
Иран подтвердил, что получил предложение о возобновлении ядерных переговоров
AP Photo/Michael Gruber

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани подтвердила публикации СМИ, согласно которым иранские власти получили предложение возобновить переговоры по ядерной тематике.

Чиновница не стала уточнять, какие государства выступили с предложением, но сообщила, что оно было передано через Оман. "Подробности о сути и содержании этих посланий будут сообщены в надлежащее время", – сказала она.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что Исламская республика не может остановить обогащение урана, не заинтересована в переговорах с США и не будет обсуждать свои ракетные разработки.

2 ноября иранский президент Масуд Пезешкиан посетил штаб-квартиру Организации по атомной энергии Ирана. Он заявил, что удары, нанесенные по ядерным объектам, не замедлят ядерную программу. "Мы отстроим эти объекты еще более мощными", – сказал он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 ноября 2025

Президент Ирана заявил о продолжении "научного джихада" в ядерной сфере
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 ноября 2025

Аббас Аракчи: "Мы не можем остановить обогащение урана"