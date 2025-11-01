x
01 ноября 2025
01 ноября 2025
01 ноября 2025
последняя новость: 14:35
01 ноября 2025
Ближний Восток

Аббас Аракчи: "Мы не можем остановить обогащение урана"

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 01 ноября 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 14:09
Аббас Аракчи: "Мы не можем остановить обогащение урана"
AP Photo/Vahid Salemi

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что Исламская республика не может остановить обогащение урана, не заинтересована в переговорах с США и не будет обсуждать свои ракетные разработки.

Он сообщил, что Иран готов к любым агрессивным действиям со стороны Израиля: "В любом будущем конфликте Израиль вновь потерпит поражение. Предыдущие войны значительно обогатили наш опыт, мы испытали наши ракеты в боевых условиях. Действия Израиля не останутся без последствий".

"Мы готовы к переговорам с тем, чтобы развеять опасения, связанные с нашей ядерной программой. Достижение справедливого соглашения возможно, но США выдвигает неприемлемые и невыполнимые условия", – добавил он.

Накануне Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Иран не ведет разработку ядерного оружия – и не делал этого в прошлом. "Я хочу быть предельно четок. Нас часто неверно цитируют, заявляют, что мы говорили то, чего не говорили", – сказал он.

Глава МАГАТЭ отметил, что сотрудничество между агентством и Ираном знало взлеты и падения по политическим причинам, но официальный Тегеран всегда сохранял приверженность договору о нераспространении ядерного оружия. "Я сказал иранской стороне, что снижение взаимодействие будет ошибкой", – сказал он.

Ближний Восток
