02 ноября 2025
02 ноября 2025
Ближний Восток

Президент Ирана заявил о продолжении "научного джихада" в ядерной сфере

Иран
Ядерное оружие
время публикации: 02 ноября 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 10:54
Президент Ирана заявил о продолжении "научного джихада" в ядерной сфере
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан посетил штаб-квартиру Организации по атомной энергии Ирана. Он заявил, что удары, нанесенные по ядерным объектам, не замедлят ядерную программу.

"Мы отстроим эти объекты еще более мощными", сказал он, добавив, что программа служит исключительно мирным целям и что иранское руководство считает применение ядерного оружия недопустимым.

Президент почтил память ученых-ядерщиков, в том числе – погибших в ходе 12-дневной войны против Израиля. Как сообщает агентство "Тасним", он назвал их деятельность "научным джихадом".

Днем ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что Исламская республика не может остановить обогащение урана, не заинтересована в переговорах с США и не будет обсуждать свои ракетные разработки.

Он сообщил, что Иран готов к любым агрессивным действиям со стороны Израиля: "В любом будущем конфликте Израиль вновь потерпит поражение. Предыдущие войны значительно обогатили наш опыт, мы испытали наши ракеты в боевых условиях. Действия Израиля не останутся без последствий".

Ближний Восток
