На юге Ливана погиб военнослужащий UNIFIL, еще один тяжело ранен

Власти Ливана объявили, что около деревни Адшит аль-Кусайр, к западу от Тайбэ, на юге Ливана, в результате попадания неустановленного снаряда погиб военнослужащий контингента UNIFIL из Индонезии, еще один был тяжело ранен.

Отметим, что речь идет о происшествии в районе, где в последние дни идут бои между силами ЦАХАЛа и боевиками "Хизбаллы".

Обстоятельства уточняются.