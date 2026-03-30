На юге Ливана погиб военнослужащий UNIFIL, еще один тяжело ранен
время публикации: 30 марта 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 07:57
Власти Ливана объявили, что около деревни Адшит аль-Кусайр, к западу от Тайбэ, на юге Ливана, в результате попадания неустановленного снаряда погиб военнослужащий контингента UNIFIL из Индонезии, еще один был тяжело ранен.
Отметим, что речь идет о происшествии в районе, где в последние дни идут бои между силами ЦАХАЛа и боевиками "Хизбаллы".
Обстоятельства уточняются.