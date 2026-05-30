США остановили судно, направлявшееся в Иран

ВВС США блокировали движение торгового судна, направлявшегося в один из портов Ирана.

Официальные американские источники заявляют, что судно пыталось нарушить режим морской блокады, введенной США. Судно шло под флагом Гамбии.

После нескольких предупредительных выстрелов в сторону машинного отделения судна была выпущена ракета с одного из самолетов.

О пострадавших в этом инциденте не сообщается.