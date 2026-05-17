Разрешено к публикации: музыкант Юваль Вильнер подозревается в изнасилованиях

В воскресенье, 17 мая, окружной суд Тель-Авива разрешил опубликовать информацию о том, что 38-летний музыкант Юваль Вильнер из Тель-Авива подозревается в изнасиловании Шай-Ли Атари и Наамы Шахар.

Накануне снятия запрета Вильнер был освобожден из-под домашнего ареста. В отношении него с сегодняшнего дня действует 30-дневный запрет на выезд из Израиля.

Юваль Вильнер был арестован несколько недель назад в аэропорту "Бен-Гурион". Верховный суд продлевал запрет на публикацию его имени, обязав подозреваемого пройти психиатрическое освидетельствование для оценки рисков суицида. Вильнер угрожал покончить с собой, если его имя будет предано огласке.