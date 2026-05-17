x
17 мая 2026
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 11:28
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации: музыкант Юваль Вильнер подозревается в изнасилованиях

Судебные решения
Сексуальное насилие
время публикации: 17 мая 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 10:16
Шай-Ли Атари и Наама Шахар
Avshalom Sassoni/Flash90

В воскресенье, 17 мая, окружной суд Тель-Авива разрешил опубликовать информацию о том, что 38-летний музыкант Юваль Вильнер из Тель-Авива подозревается в изнасиловании Шай-Ли Атари и Наамы Шахар.

Накануне снятия запрета Вильнер был освобожден из-под домашнего ареста. В отношении него с сегодняшнего дня действует 30-дневный запрет на выезд из Израиля.

Юваль Вильнер был арестован несколько недель назад в аэропорту "Бен-Гурион". Верховный суд продлевал запрет на публикацию его имени, обязав подозреваемого пройти психиатрическое освидетельствование для оценки рисков суицида. Вильнер угрожал покончить с собой, если его имя будет предано огласке.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2026

Имя подозреваемого в изнасиловании Шай-Ли Атари и Наамы Шахар опубликуют через неделю
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2026

В аэропорту "Бен-Гурион" задержан подозреваемый в изнасиловании Шай-Ли Атари и Наамы Шахар
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2026

Верховный суд не разрешил публикацию имени подозреваемого в изнасиловании Шай-Ли Атари