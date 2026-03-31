x
31 марта 2026
|
последняя новость: 14:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 марта 2026
|
31 марта 2026
|
последняя новость: 14:45
31 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Ракетные обстрелы Саудовской Аравии и ОАЭ, есть пострадавшие

Война с Ираном
Нефть и газ
Саудовская Аравия
ОАЭ
Иран
время публикации: 31 марта 2026 г., 13:16 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 13:17
Ракетные обстрелы Саудовской Аравии и ОАЭ, есть пострадавшие
AP Photo

Правительственная пресс-служба Дубая сообщила, что четверо граждан азиатских стран получили ранения в результате падения обломков перехватчика в жилом районе на юге города. В городе Аль-Хардж к югу от саудовской столицы при падении обломков беспилотника были ранены два человека, нанесен ущерб двум домам и нескольким автомобилям.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов также сообщают, что потушен пожар, начавшийся в ночь на 31 марта на кувейтском танкере, пришвартованном в дубайском порту: "Супертанкер стал мишенью злоумышленной иранской атаки. Пострадавших не было"

Ранее появлялись сообщения о возможном разливе нефти с танкера, который был полностью загружен. Отметим, что именно по арабским государствам Залива, в первую очередь – по их нефтегазовой инфраструктуре, Иран наносит основные удары.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 марта 2026

В результате иранской атаки в порту Дубая поврежден кувейтский танкер с нефтью