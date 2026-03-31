Ракетные обстрелы Саудовской Аравии и ОАЭ, есть пострадавшие

Правительственная пресс-служба Дубая сообщила, что четверо граждан азиатских стран получили ранения в результате падения обломков перехватчика в жилом районе на юге города. В городе Аль-Хардж к югу от саудовской столицы при падении обломков беспилотника были ранены два человека, нанесен ущерб двум домам и нескольким автомобилям.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов также сообщают, что потушен пожар, начавшийся в ночь на 31 марта на кувейтском танкере, пришвартованном в дубайском порту: "Супертанкер стал мишенью злоумышленной иранской атаки. Пострадавших не было"

Ранее появлялись сообщения о возможном разливе нефти с танкера, который был полностью загружен. Отметим, что именно по арабским государствам Залива, в первую очередь – по их нефтегазовой инфраструктуре, Иран наносит основные удары.