Трамп вновь предупредил, что Тегеран ждут "очень тяжелые времена", если он не заключит сделку
время публикации: 16 мая 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 21:02
В субботу, 16 мая, президент США Дональд Трамп вновь предупредил, что Тегеран ждут "очень тяжелые времена", если он не достигнет соглашения с Вашингтоном.
"Я понятия не имею, подпишет ли Иран соглашение", – сказал Трамп. "Если нет, у них будут большие проблемы. Очень большие проблемы. Им лучше заключить сделку".
Ожидается, что Трамп примет решение о возможной атаке на Иран в течение 24 часов.