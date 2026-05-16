Трамп вновь предупредил, что Тегеран ждут "очень тяжелые времена", если он не заключит сделку

В субботу, 16 мая, президент США Дональд Трамп вновь предупредил, что Тегеран ждут "очень тяжелые времена", если он не достигнет соглашения с Вашингтоном.

"Я понятия не имею, подпишет ли Иран соглашение", – сказал Трамп. "Если нет, у них будут большие проблемы. Очень большие проблемы. Им лучше заключить сделку".

Ожидается, что Трамп примет решение о возможной атаке на Иран в течение 24 часов.