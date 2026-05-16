Ближний Восток

Трамп вновь предупредил, что Тегеран ждут "очень тяжелые времена", если он не заключит сделку

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 16 мая 2026 г., 20:56 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 21:02
Трамп вновь предупредил, что Тегеран ждут "очень тяжелые времена", если он не заключит сделку
AP Photo/Jacquelyn Martin

В субботу, 16 мая, президент США Дональд Трамп вновь предупредил, что Тегеран ждут "очень тяжелые времена", если он не достигнет соглашения с Вашингтоном.

"Я понятия не имею, подпишет ли Иран соглашение", – сказал Трамп. "Если нет, у них будут большие проблемы. Очень большие проблемы. Им лучше заключить сделку".

Ожидается, что Трамп примет решение о возможной атаке на Иран в течение 24 часов.

