На северо-востоке Нигерии исламисты похитили более 40 школьников

По меньшей мере 42 ученика школы, расположенной в штате Борно на северо-востоке Нигерии, считаются пропавшими без вести после нападения исламистских боевиков.

По словам местных жителей, вооруженные люди похитили несколько десятков учащихся в ходе внезапного налета на учебное заведение. .