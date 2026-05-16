Возле кибуца Снир перевернулась машина, водитель получил тяжелые травмы

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле кибуца Снир, где перевернулся автомобиль. Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим.

Мужчина в возрасте 41 года получил тяжелые травмы и был эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших были эвакуированы в больницу с легкими травмами.