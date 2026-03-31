Закон о смертной казни для террористов: ХАМАС обвиняет Израиль в нарушении международного права

Палестинская террористическая группировка ХАМАС, несущая ответственность за нападение на Израиль 7 октября 2023 года и убийство более чем 1200 человек, выступила с осуждением принятого Кнессетом закона о смертной казни для террористов.

"Это опасный прецедент, представляющий угрозу жизням палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Решение подтверждает презрение оккупации и ее лидеров к международному праву, нарушение ими всех норм и конвенций", – заявляют террористы.

ХАМАС призвал международное сообщество, включая ООН и Международный Красный крест принять незамедлительные меры, чтобы защитить палестинских заключенных от израильской "жестокости".

Палестинская администрация также выступила с резким осуждением принятого Кнессетом закона о смертной казни для террористов, при этом в заявлении Рамаллы израильский закон называется "о смертной казни для палестинских заключенных".

В коммюнике говорится, что этот закон является "военным преступлением против палестинского народа" и грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Четвертой Женевской конвенции. Администрация Махмуда Аббаса утверждает, что закон является частью политики Израиля на всех палестинских территориях, направленной на эскалацию.