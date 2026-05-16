x
16 мая 2026
|
последняя новость: 18:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 мая 2026
|
16 мая 2026
|
последняя новость: 18:45
16 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Стало известно точное время выступления Ноама Бетана в финале "Евровидения"

Евровидение-2026
время публикации: 16 мая 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 17:52
Ноам Бетан
AP Photo/Martin Meissner

Израильский певец Ноам Бетан выступит с песней "Мишель" в финале конкурса "Евровидение 2026" в субботу, 16 мая, на арене Wiener Stadthalle в 22:27 по израильскому времени.

Гид по "Евровидению-2026": кто что поёт, все клипы, правила конкурса

В финале "Евровидения-2026" выступят 25 стран: хозяйка конкурса Австрия, страны "большой четверки" – Германия, Франция, Италия и Великобритания, а также по десять победителей первого и второго полуфиналов.

Победитель будет объявлен в 1:48 воскресенья.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 13 мая 2026

Ноам Бетан прошел в финал "Евровидения". Израиль в ТОП-5