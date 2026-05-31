последняя новость: 06:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток
Ближний Восток

КСИР заявил, что сбит американский БПЛА MQ-1 Predator

КСИР
Centcom
Беспилотники
Война с Ираном
время публикации: 31 мая 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 06:02
БПЛА MQ-1 Predator
AP Photo/Damian Dovarganes

Иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил, что над территориальными водами Ирана был сбит американский беспилотник MQ-1 Predator.

Сообщение было передано через агентство Tasnim.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует это заявление КСИР.

Ранее неоднократно CENTCOM опровергал заявления КСИР о поражении американских БПЛА и другой авиатехники.

Ближний Восток
