КСИР заявил, что сбит американский БПЛА MQ-1 Predator

Иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил, что над территориальными водами Ирана был сбит американский беспилотник MQ-1 Predator.

Сообщение было передано через агентство Tasnim.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует это заявление КСИР.

Ранее неоднократно CENTCOM опровергал заявления КСИР о поражении американских БПЛА и другой авиатехники.