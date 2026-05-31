КСИР заявил, что сбит американский БПЛА MQ-1 Predator
время публикации: 31 мая 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 06:02
Иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил, что над территориальными водами Ирана был сбит американский беспилотник MQ-1 Predator.
Сообщение было передано через агентство Tasnim.
Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует это заявление КСИР.
Ранее неоднократно CENTCOM опровергал заявления КСИР о поражении американских БПЛА и другой авиатехники.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 мая 2026