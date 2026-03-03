В результате атаки БПЛА обрушилась крыша здания посольства США в Саудовской Аравии

В результате ночной атаки беспилотника на здание посольства США в Саудовской Аравии произошло частичное обрушение крыши основного корпуса. Об этом говорится во внутреннем документе Государственного департамента, копия которого оказалась в распоряжении редакции Washington Post.

В документе подчеркивается, что атака иранского беспилотника нанесла больший ущерб, чем считалось ранее.