В результате атаки БПЛА обрушилась крыша здания посольства США в Саудовской Аравии
время публикации: 03 марта 2026 г., 16:35 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:35
В результате ночной атаки беспилотника на здание посольства США в Саудовской Аравии произошло частичное обрушение крыши основного корпуса. Об этом говорится во внутреннем документе Государственного департамента, копия которого оказалась в распоряжении редакции Washington Post.
В документе подчеркивается, что атака иранского беспилотника нанесла больший ущерб, чем считалось ранее.
