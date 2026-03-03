x
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В результате атаки БПЛА обрушилась крыша здания посольства США в Саудовской Аравии

Война с Ираном
Саудовская Аравия
время публикации: 03 марта 2026 г., 16:35 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:35
В результате атаки БПЛА обрушилась крыша здания посольства США в Саудовской Аравии
Wikipedia.org. Фото: Department of State. Office of the Undersecretary for Management. Bureau of Overseas Buildings Operations

В результате ночной атаки беспилотника на здание посольства США в Саудовской Аравии произошло частичное обрушение крыши основного корпуса. Об этом говорится во внутреннем документе Государственного департамента, копия которого оказалась в распоряжении редакции Washington Post.

В документе подчеркивается, что атака иранского беспилотника нанесла больший ущерб, чем считалось ранее.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026

4-й день войны "Рычание льва": обстрелы территории Израиля, ЦАХАЛ и армия США атакуют в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

Иран наносит удары по топливной инфраструктуре Омана и ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

Посольство США в Эр-Рияде закрыто после атаки БПЛА, Вашингтон эвакуирует персонал