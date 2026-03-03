Туристы с Ближнего Востока сообщают о мошенниках, выдающих себя за сотрудников авиакомпаний

Мошенники в соцсетях обращаются к пассажирам, которые ищут информацию о рейсах таких перевозчиков, как Emirates и Etihad, и просят их оставить контактные данные, пишет EuroNews. Злоумышленники пользуются паникой, связанной с поездками на Ближний Восток, и выдают себя за представителей авиакомпаний.

На сообщения пассажиров, адресованные авиаперевозчикам – в том числе Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways и Gulf Air – отвечают посторонние аккаунты. Эти профили, якобы представляющие службу поддержки, просят указать имя, номер телефона и электронную почту, чтобы затем продолжить общение на других платформах, например в WhatsApp.

Emirates, национальный авиаперевозчик ОАЭ, предупредила клиентов в X о необходимости быть внимательными к поддельным страницам. В компании подчеркнули, что официальными являются только аккаунты @emirates и @emiratessupport. Из-за закрытия воздушного пространства и массовых отмен рейсов десятки тысяч людей по всему региону сейчас не могут вылететь.

Перевозчики советуют заранее проверять статус рейса на официальных сайтах перед поездкой в аэропорт. Тем не менее многие пассажиры обращаются в соцсети, чтобы оперативно получить информацию от авиакомпании незадолго до вылета.

Авиакомпании обычно размещают на своих сайтах ссылки на официальные страницы в соцсетях, включая X. Помимо основного профиля, у многих перевозчиков есть отдельные аккаунты службы поддержки, ссылки на которые публикуются в описании основного аккаунта. Пассажирам стоит проявлять бдительность: мошенники часто создают аккаунты с похожими названиями, чтобы их сложнее было отличить от настоящих.