СМИ: экс-президент Ирана Ахмадинеджад не был ликвидирован в ходе атаки ВВС Израиля

Как сообщают информированные источники агентства Iran International, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад остался жив после удара ВВС Израиля по району Нармак в Тегеране.

Источники подтвердили, что Ахмадинеджад не пострадал и был перемещен в безопасное место.

Ранее иранские власти сообщили о гибели нескольких охранников Ахмадинеджада, сейчас поступила информация, что бывший президент также "погиб мученической смертью".

Махмуд Ахмадинеджад был шестым президентом Ирана и правил страной в 2005-2013 годах, он был известен как антисемит и ярый ненавистник Израиля. До своего избрания президентом Ахмадинеджад занимал пост мэра Тегерана. Он считался религиозным консерватором и поэтому получил поддержку консервативных кругов в верховном религиозном руководстве Ирана.