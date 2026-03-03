ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для иранцев, находящихся в промзоне Тегерана

ЦАХАЛ выпустил "срочное предупреждение" для иранцев, находящихся в промышленной зоне Тегерана и в аэропорту в Кередже.

"Срочное предупреждение всем, кто находится в промышленной зоне Хакимие в Тегеране и в аэропорту Паям в Кередже. В ближайшие часы ЦАХАЛ будет действовать в этом районе, как и в последние дни по всему Тегерану, чтобы нанести удар по военной инфраструктуре иранского режима", – заявил глава пресс-службы ЦАХАЛа на фарси подполковник запаса Камаль Пенхаси.

"Ради вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть отмеченную на карте зону", – добавил он.