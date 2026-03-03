x
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 16:46
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для иранцев, находящихся в промзоне Тегерана

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:24
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для иранцев, находящихся в промзоне Тегерана
AP Photo/Vahid Salemi

ЦАХАЛ выпустил "срочное предупреждение" для иранцев, находящихся в промышленной зоне Тегерана и в аэропорту в Кередже.

"Срочное предупреждение всем, кто находится в промышленной зоне Хакимие в Тегеране и в аэропорту Паям в Кередже. В ближайшие часы ЦАХАЛ будет действовать в этом районе, как и в последние дни по всему Тегерану, чтобы нанести удар по военной инфраструктуре иранского режима", – заявил глава пресс-службы ЦАХАЛа на фарси подполковник запаса Камаль Пенхаси.

"Ради вашей безопасности мы просим вас немедленно покинуть отмеченную на карте зону", – добавил он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 февраля 2026

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для иранцев, находящихся в промзоне в районе Исфахана