Глава CENTCOM побывал на борту корабля, участвующего в блокаде портов Ирана

Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер побывал на борту универсального авианесущего десантного корабля Tripoli, который задействован в операции по морской блокаде Ирана.

Tripoli находится в Аравийском море к юго-востоку от Ирана. Купер посетил Центр боевого управления, а также встретился с морскими пехотинцами, размещенными на его борту, и моряками.

ВМС США продолжают морскую блокаду иранских портов.