В Кувейте в результате иранского обстрела погибла девочка
время публикации: 04 марта 2026 г., 05:47 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 05:51
Кувейтские СМИ сообщают о гибели 11-летней девочки в результате падения обломков после перехвата "враждебных воздушных целей" во время иранского удара.
По данным властей, девочка получила тяжелые травмы и позже умерла в больнице.
На фоне эскалации Кувейт также сообщал о потерях среди военных: по информации Reuters, власти страны заявили о гибели двух военнослужащих в результате иранских атак и проинформировали об этом ООН.