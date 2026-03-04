x
04 марта 2026
04 марта 2026
04 марта 2026
Ближний Восток

В Кувейте в результате иранского обстрела погибла девочка

Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 05:47 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 05:51
В Кувейте в результате иранского обстрела погибла девочка
AP

Кувейтские СМИ сообщают о гибели 11-летней девочки в результате падения обломков после перехвата "враждебных воздушных целей" во время иранского удара.

По данным властей, девочка получила тяжелые травмы и позже умерла в больнице.

На фоне эскалации Кувейт также сообщал о потерях среди военных: по информации Reuters, власти страны заявили о гибели двух военнослужащих в результате иранских атак и проинформировали об этом ООН.

Ближний Восток
