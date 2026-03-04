В Кувейте в результате иранского обстрела погибла девочка

Кувейтские СМИ сообщают о гибели 11-летней девочки в результате падения обломков после перехвата "враждебных воздушных целей" во время иранского удара.

По данным властей, девочка получила тяжелые травмы и позже умерла в больнице.

На фоне эскалации Кувейт также сообщал о потерях среди военных: по информации Reuters, власти страны заявили о гибели двух военнослужащих в результате иранских атак и проинформировали об этом ООН.