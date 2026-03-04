UKMTO: зафиксировано попадание в судно у берегов ОАЭ
время публикации: 04 марта 2026 г., 05:39 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 05:40
Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), которое следит за безопасностью на море, сообщило об инциденте с судном у берегов ОАЭ.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 7 морских милях к востоку от Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Капитан сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд, повредивший стальную обшивку", – говорится в предупреждении UKMTO.
Все члены экипажа в безопасности, отмечает "Интерфакс". Проводится расследование.